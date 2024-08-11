Як не стати жертвою торгівлі людьми: рекомендації Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України надало поради, як уникнути можливого потрапляння у ситуації, які можна класифікувати як торгівлю людьми.
Зокрема, принципово важливо слід бути уважними до інформації, до всіх пропозицій на ринку праці, як-от від модельних і шлюбних агентств та інших ризикованих вербувальних варіантів. Другим принципом протидії торгівлі людьми є не мовчати.
У відомстві зазначили, що війна, яку розв’язала росія, стала додатковим фактором активізації торговців людьми.
«Ми вже маємо підтверджені факти, коли на непідконтрольній Україні території, жінки та неповнолітні діти стають жертвами торгівлі людьми. росія їх використовує у різних формах і видах торгівлі людьми. Ми фіксуємо всі ці факти. Адже Мінсоцполітики – це координатор, який співпрацює із суб’єктами реагування на випадки торгівлі людьми, які визначено законом», – сказав державний експерт експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та гендерної рівності Директорату розвитку соціальних послуг Міністерства соціальної політики Андрій Лабунь.
За його словами, випадки торгівлі людьми трапляються по всій території України. І, як правило, процес втягнення людини до цього злочину складається з 5 етапів:
Якщо особа потерпіла від таких дій, головне – не мовчати, а повідомляти про те, що з нею трапилось. Це дозволить правоохоронним органам знайти і покарати винного, а постраждала особа може отримати необхідну допомогу, підтримку та соціальні послуги.
Щоб не потрапити на гачок торгівців людьми, варто дотримуватись правил безпеки:
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