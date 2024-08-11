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Як не стати жертвою торгівлі людьми: рекомендації Мінсоцполітики

15:53, 11 серпня 2024
Основні правила, як не стати потерпілим від дій торговців людьми.
Як не стати жертвою торгівлі людьми: рекомендації Мінсоцполітики
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Міністерство соціальної політики України надало поради, як уникнути можливого потрапляння у ситуації, які можна класифікувати як торгівлю людьми.

Зокрема, принципово важливо слід бути уважними до інформації, до всіх пропозицій на ринку праці, як-от від модельних і шлюбних агентств та інших ризикованих вербувальних варіантів. Другим принципом протидії торгівлі людьми є не мовчати.

У відомстві зазначили, що війна, яку розв’язала росія, стала додатковим фактором активізації торговців людьми.

«Ми вже маємо підтверджені факти, коли на непідконтрольній Україні території, жінки та неповнолітні діти стають жертвами торгівлі людьми. росія їх використовує у різних формах і видах торгівлі людьми. Ми фіксуємо всі ці факти. Адже Мінсоцполітики  – це координатор, який співпрацює із суб’єктами реагування на випадки торгівлі людьми, які визначено законом», – сказав державний експерт експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та гендерної рівності Директорату розвитку соціальних послуг Міністерства соціальної політики Андрій Лабунь.

За його словами, випадки торгівлі людьми трапляються по всій території України. І, як правило, процес втягнення людини до цього злочину складається з 5 етапів: 

  • Перший етап здійснення злочину торгівлі людьми – це вербування. Як правило, воно відбувається у різних форматах: під приводом надання роботи, запрошення на роботу від друзів чи родичів, через медіа, а також через фірми, які позиціонують себе як рекламні, модельні чи шлюбні агентства. 
  • Другий етап – це переміщення. Це таємний (викрадення) чи відкритий процес, коли людина потрапляє у більшості випадках за кордон, де її використовують у своїй діяльності. 
  • Третій етап - переховування, коли потерпілу чи потерпілого позбавляють документів, засобів зв’язку та можливості повідомити про себе. 
  • Четвертий етап – передача. 
  • І п’ятий, заключний – це експлуатація. Це можуть бути різні форми,  як сексуальна експлуатація, так і робоча, також обертів набирає примус до сурогатного материнства. 

Якщо особа потерпіла від таких дій, головне – не мовчати, а повідомляти про те, що з нею трапилось. Це дозволить правоохоронним органам знайти і покарати винного, а постраждала особа може отримати необхідну допомогу, підтримку та соціальні послуги. 

Щоб не потрапити на гачок торгівців людьми, варто дотримуватись правил безпеки:

  • будьте обачними — ніколи і нікому не передавайте документи, що посвідчують особу. Ваша ідентичність — це ваша головна цінність;
  • вивчайте мову країни, де плануєте працювати. Базові знання допоможуть вам контролювати ситуацію;
  • не діліться особистою інформацією в інтернеті. Пам'ятайте про кібербезпеку;
  • перевіряйте умови праці перш ніж приймати будь-яку пропозицію роботи;
  • завжди повідомляйте своїх близьких, родичів та партнерів про усі дані вашої поїздки: маршрут, країна, місце призначення, номер закордонного телефону, ПІП контактної особи, яка вас буде зустрічати, та інші дрібні та не менш важливі деталі вашої подорожі;
  • придумайте з близькими кодове слово, яке ви будете застосовувати, якщо потрапите у небезпеку;
  • майте при собі перелік телефонів посольств та консульських установ України за кордоном.

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