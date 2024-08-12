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На Одещині сталася серія ДТП, в результаті яких двоє загиблих і четверо поранених, серед них є діти

07:54, 12 серпня 2024
Поліція розслідує три ДТП на Одещині: загинули мати і донька, четверо в лікарні.
На Одещині сталася серія ДТП, в результаті яких двоє загиблих і четверо поранених, серед них є діти
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В Одеському та Березівському районах сталися три дорожньо-транспортні пригоди, які призвели до загибелі двох людей та госпіталізації ще чотирьох осіб, серед яких є діти. Про це повідомили у поліції Одеської області.

Перша аварія сталася близько 16:00 біля селища Доброслав. За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля «Chevrolet», здійснюючи маневр для об'їзду вибоїни, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем «Mitsubishi», яким керував 19-річний чоловік. В результаті зіткнення, 26-річний пасажир «Mitsubishi» та 20-річний пасажир «Chevrolet» отримали травми і були доставлені до лікарні. Водії обох транспортних засобів були тверезими.

Друга ДТП сталася о 19:00 поблизу села Одаї. 57-річний водій «Mercedes-Benz Sprinter» не дотримався безпечної дистанції і врізався в автомобіль «IVECO», який рухався попереду. Внаслідок аварії постраждали 12-річний хлопчик та 50-річна жінка, які перебували у «Mercedes-Benz Sprinter». Вони були госпіталізовані, а водії, як і в першому випадку, виявилися тверезими.

Третя трагічна подія відбулася о 21:00 на 394 км траси Київ – Одеса. 41-річна водійка автомобіля «Nissan Qashqai» в'їхала у причеп вантажівки «Volvo», яка зупинилася на роздільній смузі через технічну несправність. Водійка легковика та її 15-річна донька загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав і теж виявився тверезим.

За фактами двох перших аварій порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Третя ДТП кваліфікована за ч. 3 ст. 286 ККУ, що передбачає відповідальність за порушення, яке призвело до загибелі кількох осіб.

Транспортні засоби вилучено та поміщено на арештмайданчик, проводяться необхідні експертизи для встановлення всіх обставин ДТП.

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