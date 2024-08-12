В Одесской области произошла серия ДТП, в результате которых двое погибших и четверо раненых, среди них есть дети

Полиция расследует три ДТП в Одесской области: погибли мать и дочь, четверо в больнице.

В Одесском и Березовском районах произошли три дорожно-транспортных происшествия, которые привели к гибели двух человек и госпитализации еще четырех человек, среди которых есть дети. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Первая авария произошла около 16:00 возле поселка Доброслав. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля "Chevrolet", совершая маневр для объезда выбоины, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Mitsubishi", которым управлял 19-летний мужчина. В результате столкновения, 26-летний пассажир "Mitsubishi" и 20-летний пассажир "Chevrolet" получили травмы и были доставлены в больницу. Водители обоих транспортных средств были трезвыми.

Второе ДТП произошло в 19:00 вблизи села Одаи. 57-летний водитель "Mercedes-Benz Sprinter" не придерживался безопасной дистанции и врезался в автомобиль "IVECO", который двигался впереди. В результате аварии пострадали 12-летний мальчик и 50-летняя женщина, которые находились в "Mercedes-Benz Sprinter". Они были госпитализированы, а водители, как и в первом случае, оказались трезвыми.

Третье трагическое событие произошло в 21:00 на 394 км трассы Киев - Одесса. 41-летняя водитель автомобиля "Nissan Qashqai" въехала в прицеп грузовика "Volvo", который остановился на разделительной полосе из-за технической неисправности. Водитель легковушки и ее 15-летняя дочь погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал и тоже оказался трезвым.

По фактам двух первых аварий возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести. Третье ДТП квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УКУ, предусматривающей ответственность за нарушение, которое привело к гибели нескольких лиц.

Транспортные средства изъяты и помещены на штрафплощадку, проводятся необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств ДТП.

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