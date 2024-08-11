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Роботодавець вимагає надавати пояснення з приводу запізнення на роботу: чи є це мобінгом

15:35, 11 серпня 2024
Мобінг - це систематичні і тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця чи колег, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника.
Роботодавець вимагає надавати пояснення з приводу запізнення на роботу: чи є це мобінгом
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Державна служба з питань праці нагадує, чи є вимога пояснень за запізнення на роботу формою мобінгу.

Мобінг - це систематичні і тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця чи колег, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника. Людина в цей час може піддаватися як психологічному так і емоційному тиску, що знижує продуктивність її праці і змушує недооцінювати свою професійну придатність.

Однак вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Вимога щодо надання пояснень з приводу порушень трудового розпорядку не є проявом мобінгу.

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