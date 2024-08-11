Чотири викиди енергії та плазми насуваються на Землю, очікуються геомагнітні бурі

Чотири викиди корональної маси прямують до Землі з можливими сильними полярними сяйвами.

За останні кілька днів на Сонці відбулося чотири потужні спалахи разом із корональними викидами маси, що може спричинити геомагнітну бурю на Землі. Події відбулися 7, 8 та 9 серпня, серед яких зареєстровано спалах категорії X, що є одним із найпотужніших. Усі ці викиди енергії та плазми спрямовані в бік Землі. Про це повідомляє IFLScience.

Вчені прогнозують, що потоки плазми досягнуть Землі 11 та 12 серпня. Особливо інтенсивний викид плазми, пов'язаний зі спалахом класу X, рухається зі швидкістю понад 1000 км/с і має досягти Землі 12 серпня.

Згідно з прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), на Землі може виникнути геомагнітна буря рівня G2 або навіть G3. Категорія G2 очікується, якщо не всі потоки плазми об'єднаються, але якщо це станеться, можливий перехід до бурі рівня G3. Геомагнітні бурі мають п'ять рівнів потужності, де G1 – найслабший, а G5 – найсильніший.

Такі бурі можуть суттєво вплинути на роботу магнітного поля Землі, викликати збої у роботі супутників, енергетичних систем і зв'язку.

Це явище пов'язане зі збільшенням активності Сонця, яке входить у фазу сонячного максимуму – пік 11-річного циклу активності. Поява нових сонячних плям, що призводять до корональних викидів маси, лише підтверджує цей процес. Науковці попереджають, що на наступному тижні можуть з'явитися нові спалахи категорії M і X, що також потенційно можуть викликати геомагнітні бурі на Землі.

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