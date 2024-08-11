Четыре выброса энергии и плазмы надвигаются на Землю, ожидаются геомагнитные бури

Четыре выброса корональной массы направляются к Земле с возможными сильными полярными сияниями.

За последние несколько дней на Солнце произошло четыре мощные вспышки вместе с корональными выбросами массы, что может вызвать геомагнитную бурю на Земле. События произошли 7, 8 и 9 августа, среди которых зарегистрирована вспышка категории X, которая является одной из самых мощных. Все эти выбросы энергии и плазмы направлены в сторону Земли. Об этом сообщает IFLScience.

Ученые прогнозируют, что потоки плазмы достигнут Земли 11 и 12 августа. Особенно интенсивный выброс плазмы, связанный со вспышкой класса X, движется со скоростью более 1000 км/с и должен достичь Земли 12 августа.

Согласно прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), на Земле может возникнуть геомагнитная буря уровня G2 или даже G3. Категория G2 ожидается, если не все потоки плазмы объединятся, но если это произойдет, возможен переход к буре уровня G3. Геомагнитные бури имеют пять уровней мощности, где G1 - самый слабый, а G5 - самый сильный.

Такие бури могут существенно повлиять на работу магнитного поля Земли, вызвать сбои в работе спутников, энергетических систем и связи.

Это явление связано с увеличением активности Солнца, которое входит в фазу солнечного максимума - пик 11-летнего цикла активности. Появление новых солнечных пятен, приводящих к корональным выбросам массы, лишь подтверждает этот процесс. Ученые предупреждают, что на следующей неделе могут появиться новые вспышки категории M и X, которые также потенциально могут вызвать геомагнитные бури на Земле.

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