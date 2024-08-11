В кампании Трампа заявили, что хакеры сломали ее внутреннюю переписку

Ранее издание Politico сообщило, что оно получило электронные письма от анонимной учетной записи с документами о работе кампании Трампа.

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Избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил 10 августа, что хакеры получили доступ к электронным письмам кампании. Об этом сообщил представитель кампании Стивен Чонг в интервью CNN.

Ранее в субботу издание Politico сообщило, что оно получило электронные письма от анонимной учетной записи с документами о работе кампании Трампа.

«Эти документы были получены незаконно из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос в нашем демократическом процессе», - заявил Чонг.

Он указал на недавний отчет от корпорации Microsoft.

«В пятницу новый отчет от Microsoft обнаружил, что иранские хакеры сломали учетную запись "высокопоставленного должностного лица" с президентской кампании в США в июне 2024 года, что совпадает с моментом, когда президент Трамп избрал кандидата на пост вице-президента», - сказал Ченг.

Миссия Ирана в ООН заявила, что «не имеет никакого доверия к таким сообщениям».

ФБР заявило, что «знает о сообщениях СМИ, и пока не имеет никаких дополнительных комментариев или информации».

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