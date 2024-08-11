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У кампанія Трампа заявили, що хакери зламали її внутрішнє листування

14:04, 11 серпня 2024
Раніше видання Politico повідомило, що воно отримало електронні листи від анонімного облікового запису з документами про роботу кампанії Трампа.
У кампанія Трампа заявили, що хакери зламали її внутрішнє листування
Джерело фото: AP Photo
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Виборчий штаб колишнього президента США Дональда Трампа заявив 10 серпня, що хакери отримали доступ до електронних листів кампанії. Про це повідомив речник кампанії Стівен Чонг в інтерв'ю CNN.

Раніше в суботу видання Politico повідомило, що воно отримало електронні листи від анонімного облікового запису з документами про роботу кампанії Трампа.

«Ці документи були отримані незаконно з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, з метою втрутитися у вибори 2024 року і посіяти хаос у нашому демократичному процесі», – заявив Чонг.

Він вказав на нещодавній звіт від корпорації Microsoft.

«У п’ятницю новий звіт від Microsoft виявив, що іранські хакери зламали обліковий запис «високопоставленого посадовця» з президентської кампанії в США в червні 2024 року, що збігається з моментом, коли президент Трамп обрав кандидата на пост віцепрезидента», — сказав Ченг.

Місія Ірану в ООН заявила, що «не має жодної довіри до таких повідомлень».

ФБР заявило, що «знає про повідомлення ЗМІ, і наразі не має жодних додаткових коментарів чи інформації».

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