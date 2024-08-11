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Канцлер Австрії заявив, що спецслужби повинні мати більше повноважень для моніторингу переписок у WhatsApp, Signal чи Telegram

13:46, 11 серпня 2024
За його словами, це допоможе спецслужбам зупинити екстремістів, які, зокрема, планували влаштувати теракт на концерті співачки Тейлор Свіфт.
Канцлер Австрії заявив, що спецслужби повинні мати більше повноважень для моніторингу переписок у WhatsApp, Signal чи Telegram
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Канцлер Австрії Карл Негаммер виступив за посилення моніторингу спецслужбами повідомлень у месенджерах. Про це він розповів у інтерв’ю Bild.

Про це він зазначив після зриву планів теракту на концерті співачки Тейлор Свіфт у Відні.

Як відомо, три концерти співачки були скасовані після того, як австрійська влада дізналася про плани 19-річного юнака здійснити теракт на стадіоні, де планували бути десятки тисяч фанатів співачки.

«Нам дуже потрібно, щоб наші служби були технічно модернізовані, щоб вони були на рівних з терористами, організованою злочинністю, щоб ми могли боротися з ними», – зазначив Негаммер.

«Життєво важливо, щоб месенджери, такі як WhatsApp, Signal, Telegram, могли бути розшифровані органами безпеки під судовим наглядом, підтримуючи при цьому верховенство права», – додав Негаммер.

Він розповів також, що Австрія отримала наводку від іноземної розвідки про заплановану атаку на концерт Свіфт і повідомив, що головні підозрювані у цій справі вже затримані.

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