«Не збирався здаватися іспанському правосуддю»: колишній лідер Каталонії Пучдемон пояснив ситуацію зі своїм зникненням

Пучдемон, який нещодавно з’явився у Барселоні попри виданий ордер на арешт, заявив, що вже перебуває в Бельгії.

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон прокоментував ситуацію зі своїм поверненням до Іспанії і зникненням. Про це повідомляє AFP.

Зокрема, він заявив, що ніколи не збирався здаватись іспанському правосуддю.

«Я ніколи не мав наміру здаватися судовій владі, яка не компетентна ні переслідувати нас…ні здійснювати правосуддя, але мотивована політичними цілями», – пояснив Пучдемон.

За його словами, він хотів «увійти до парламенту», щоб бути присутнім на засіданні та затвердженні кандидатури нового президента Каталонії Сальвадора Ільї і «мати можливість реалізувати своє право на виступ і право голосу». Але присутність поліції не дозволила йому зробити це, зазначив він.

«У цьому контексті спроба потрапити до парламенту означала б неминучий арешт, і я не мав би ані найменшого шансу звернутися до парламенту, що було моєю метою. Це було б рівнозначно добровільній здачі в полон», – додав колишній лідер Каталонії.

Пучдемон, який нещодавно з’явився у Барселоні попри виданий ордер на арешт, заявив, що вже перебуває в Бельгії.

Пучдемон заявив, що тоді він вирішив втекти «в умовах репресій і повного оточення», щоб «дістатися до моєї бельгійської резиденції тут, у Ватерлоо».

Він додав, що усвідомлював «ризики» і «величезні витрати в разі невдачі».

«Необхідно було засудити на міжнародному рівні іспанську державу, яка не поводиться демократично, коли дозволяє суддям Верховного суду знущатися над законами, схваленими парламентом», – сказав Пучдемон, маючи на увазі закон про амністію для каталонських сепаратистів, який наразі не застосовується щодо нього.

Раніше ми писали, що Верховний суд Іспанії закрив справу про тероризм проти лідера сепаратистів Каталонії Пучдемона.

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