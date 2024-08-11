«Не собирался сдаваться испанскому правосудию»: бывший лидер Каталонии Пучдемон объяснил ситуацию со своим исчезновением

Пучдемон, недавно появившийся в Барселоне, несмотря на выданный ордер на арест, заявил, что уже находится в Бельгии.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон прокомментировал ситуацию со своим возвращением в Испанию и исчезновением. Об этом сообщает AFP.

В частности, он заявил, что никогда не собирался сдаваться испанскому правосудию.

«Я никогда не собирался казаться судебным властям, которые не компетентны ни преследовать нас…ни осуществлять правосудие, но мотивированы политическими целями», – объяснил Пучдемон.

По его словам, он хотел «войти в парламент», чтобы присутствовать на заседании и утверждении кандидатуры нового президента Каталонии Сальвадора Ильи и «иметь возможность реализовать свое право на выступление и право голоса». Но присутствие полиции не позволило ему это сделать, отметил он.

«В этом контексте попытка попасть в парламент означала бы неизбежный арест, и я не имел ни малейшего шанса обратиться в парламент, что было моей целью. Это было бы равносильно добровольной сдаче в плен», – добавил бывший лидер Каталонии.

Пучдемон, недавно появившийся в Барселоне, несмотря на выданный ордер на арест, заявил, что уже находится в Бельгии.

Пучдемон заявил, что тогда он решил бежать «в условиях репрессий и полного окружения», чтобы «добраться до моей бельгийской резиденции здесь, в Ватерлоо».

Он добавил, что отдавал себе отчет в «рисках» и «огромных затратах в случае неудачи».

«Необходимо было осудить на международном уровне испанское государство, которое не ведет себя демократически, когда позволяет судьям Верховного суда издеваться над законами, одобренными парламентом», – сказал Пучдемон, имея в виду не применяемый к нему закон об амнистии для каталонских сепаратистов.

Ранее мы писали, что Верховный суд Испании закрыл дело о терроризме против лидера сепаратистов Каталонии Пучдемона.

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