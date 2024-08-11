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Для военных запустят горячую линию для обращений в случае неправомерных действий командиров

14:59, 11 августа 2024
Планируют создать горячую линию, куда военные смогут обращаться со своими проблемами, в частности, по поводу нарушений или неправомерных действий со стороны командиров.
Для военных запустят горячую линию для обращений в случае неправомерных действий командиров
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В Украине планируют запустить горячую линию для военнослужащих, где они смогут сообщать о нарушении своих прав или неправомерных действиях со стороны командиров. Об этом заявил член парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Сергей Козырь в интервью Укринформу.

«Мы работаем над созданием горячей линии, куда военные смогут обращаться со своими проблемами, включая случаи нарушения прав или неправомерных действий со стороны командиров. Это поможет нам лучше понимать суть вопросов, которые могут нуждаться в законодательном вмешательстве», – отметил Сергей Козырь.

Также депутат отметил важность получения информации из нескольких источников для объективной оценки ситуации и избегания манипуляций.

По его словам, все обращения будут тщательно прорабатываться.

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