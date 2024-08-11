Через фишинговый сайт похитил более 130 тысяч гривен: будут судить жителя Трускавца

Человек создал фишинговую ссылку, копировавшую внешний вид и содержание сайта одного из банковских учреждений.

Будут судить жителя Трускавца, который через фишинговый сайт мошенничеством завладел более 130 тыс. грн. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, прокуроры Дрогобычской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Трускавца. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Установлено, что в январе 2023 года обвиняемый разработал мошенническую схему завладения средствами жителя Волыни.

Для этого с помощью мобильного телефона он создал фишинговую ссылку, копировавшую внешний вид и содержание веб-сайта одного из банковских учреждений. В дальнейшем фигурант отправил сообщение со ссылкой на потерпевшего в «Viber». Он, в свою очередь, перешел за ним, поскольку принял его за официальный веб-сайт банка.

Таким образом, со счетов мужчины, которые были прикреплены к номеру телефона, списалось более 130 тыс. грн.

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