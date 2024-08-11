Через фишинговый сайт похитил более 130 тысяч гривен: будут судить жителя Трускавца

Будут судить жителя Трускавца, который через фишинговый сайт мошенничеством завладел более 130 тыс. грн. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Так, прокуроры Дрогобычской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Трускавца. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Установлено, что в январе 2023 года обвиняемый разработал мошенническую схему завладения средствами жителя Волыни.
Для этого с помощью мобильного телефона он создал фишинговую ссылку, копировавшую внешний вид и содержание веб-сайта одного из банковских учреждений. В дальнейшем фигурант отправил сообщение со ссылкой на потерпевшего в «Viber». Он, в свою очередь, перешел за ним, поскольку принял его за официальный веб-сайт банка.
Таким образом, со счетов мужчины, которые были прикреплены к номеру телефона, списалось более 130 тыс. грн.
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