Через фішинговий сайт викрав понад 130 тисяч гривень: судитимуть мешканця Трускавця

Чоловык створив фішингове посилання, яке копіювало зовнішній вигляд та зміст сайту однієї з банківських установ.

Судитимуть мешканця Трускавця, який через фішинговий сайт шахрайством заволодів понад 130 тис грн. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, прокурори Дрогобицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного мешканця Трускавця. Його обвинувачують у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).

Встановлено, що у січні 2023 року обвинувачений розробив шахрайську схему заволодіння коштами волинянина.

Для цього за допомогою мобільного телефону він створив фішингове посилання, яке копіювало зовнішній вигляд та зміст веб-сайту однієї з банківських установ. В подальшому фігурант відправив повідомлення з посиланням потерпілому у «Viber». Він, у свою чергу, перейшов за ним, оскільки сприйняв його за офіційний веб-сайт банку.

Таким чином з рахунків чоловіка, які були прикріплені до номеру телефону, списалось понад 130 тис. грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.