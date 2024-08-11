Замах на заволодіння 3,8 млн грн агропідприємства: на Дніпропетровщині викрито злочинну групу на чолі з адвокатом

Підозрювані реалізовували злочинний план протягом 3 років.

На Дніпропетровщині викрито злочинну групу на чолі з адвокатом. Їх підозрюють в організації замаху на шахрайське заволодіння 3,8 млн грн агропідприємства за підробленими документами. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Учасникам організованої групи інкримінують організацію закінченого замаху на шахрайство, вчиненого в особливо великому розмірі, службове підроблення у складі організованої групи та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, організатор – директор адвокатського об’єднання, розробив шахрайську схему заволодіння грошовими коштами аграрного підприємства. Для цього він залучив підлеглого адвоката, третейського суддю та довірену особу.

Підозрювані реалізовували злочинний план протягом 3 років.

Використовуючи підроблені документи, серед яких договір поруки і рішення третейського суду, ділки зробили директора агрофірми поручителем. Таким чином намагалися змусити потерпілого виплачувати фіктивний борг у сумі 3,8 млн грн.

Однак завершити свій злочинний намір ділкам завадили правоохоронці.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання, в офісних приміщеннях і транспортних засобах підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, комп’ютери, мобільні телефони.

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