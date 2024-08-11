Покушение на завладение 3,8 млн грн агропредприятия: на Днепропетровщине разоблачена преступная группа во главе с адвокатом

Подозреваемые реализовывали преступный план в течение 3 лет.

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На Днепропетровщине разоблачена преступная группа во главе с адвокатом. Их подозревают в организации покушения на мошенническое завладение 3,8 млн грн агропредприятия по поддельным документам. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Участникам организованной группы инкриминируют организацию законченного покушения на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, служебный подлог в составе организованной группы и злоупотребление полномочиями лицом, оказывающим публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. , ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст.

По данным следствия, организатор – директор адвокатского объединения, разработал мошенническую схему завладения денежными средствами аграрного предприятия. Для этого он привлек подчиненного адвоката, третейского судью и доверенное лицо.

Подозреваемые реализовывали преступный план в течение 3 лет.

Используя поддельные документы, среди которых договор поручительства и решение третейского суда, дельцы сделали директора агрофирмы поручителем. Таким образом, пытались заставить потерпевшего выплачивать фиктивный долг в сумме 3,8 млн грн.

Однако завершить свое преступное намерение дельцам помешали правоохранители.

В ходе проведения санкционированных обысков по местам жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах подозреваемых правоохранители изъяли документацию, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны.

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