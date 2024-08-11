Укрзализныця создала специальный резерв билетов для военных, — Генштаб

Резерв действует на определенный перечень поездов, которые следуют из/до прифронтовых городов.

Укрзализныця создала специальный резерв билетов для военных и постоянно, при необходимости, добавляет туда места. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Там отметили, что уже более 500 военных ежедневно получают возможность ехать.

«Резерв действует на определенный перечень поездов, которые следуют из/до прифронтовых городов и периодически расширяется. Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые следуют в госпитали посетить своих близких», - добавили в Генштабе.

Забронировать билеты можно по ссылке – здесь.

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