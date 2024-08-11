Укрзалізниця створила спеціальний резерв квитків для військових, — Генштаб

Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст.

Укрзалізниця створила спеціальний резерв квитків для військових і постійно, за потреби, додає туди місця. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Там зазначили, що вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати.

«Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст та періодично розширюється. Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які слідують до шпиталів відвідати своїх близьких», - додали у Генштабі.

Забронювати квитки можна за посиланням – тут.

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