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Чи можуть призначити субсидію особі, яка не має права на пенсію через брак стажу

12:33, 11 серпня 2024
Людині, яка досягла 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, може бути призначена житлова субсидія, але за однієї умови.
Чи можуть призначити субсидію особі, яка не має права на пенсію через брак стажу
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В Пенсійному фонді України розповіли, чи можуть призначити субсидію особі, яка не працює, але не має права на пенсію через брак стажу.

Там пояснили, що людині, яка досягла 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, житлова субсидія може бути призначена за умови, що така особа має не менш як 15 років страхового стажу та не менше ніж місяць протягом періоду, за який  враховуються доходи під час призначення житлової субсидії, отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї, яка призначається  органами соціального захисту населення.

Це передбачено підпунктом 3 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

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