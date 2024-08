Танці Рейчел Ганн з Австралії на Олімпіаді порвали мережу – відео уже завірусилося

У Парижі відбулися перші в історії Олімпіади змагання з брейк-дансу. Найбільше мережу вразив виступ австралійки Рейчел Ганн.

Перед своїм виступом вона наголосила, що ці унікальні рухи – це її сильна сторона. Втім, Ганн не змогла підкорити суддів і сумарно їй нарахували 0 балів.

Втім, вона неабияк вразила глядачів. У мережі виступ австралійки досить активно коментують.

I want Raygun, the 36 year old Australian breakdancer possessed by the spirit of Julia Stiles in Save the Last Dance, to know that I am now her biggest fan and she should never stop doing whatever it is she’s trying to do pic.twitter.com/pNeSMzBmPN