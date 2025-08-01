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Договори оренди державного і комунального майна, укладені з УБД, будуть продовжуватися без аукціону – прийнято закон

08:10, 1 серпня 2025
Договори оренди державного та комунального майна, укладені з УДБ, які отримали статус, починаючи з 2014 року, підлягають автоматичному продовженню без проведення аукціону.
Договори оренди державного і комунального майна, укладені з УБД, будуть продовжуватися без аукціону – прийнято закон
Фото: armyinform.com.ua
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Верховна Рада 31 липня прийняла як закон законопроект 10258 про ветеранське підприємництво.

Серед іншого, цей законопроект передбачає, що договори оренди державного та комунального майна, укладені з учасниками бойових дій, які отримали статус учасника бойових дій починаючи з 2014 року, що завершуються під час дії правового режиму воєнного стану, підлягають автоматичному продовженню без проведення аукціону.

Це правило буде діяти протягом воєнного стану та протягом 2-х років з дня його припинення або скасування.

Відповідні доповнення внесені до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про оренду державного та комунального майна».

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12230 щодо особливостей приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду.

Автор: Наталя Мамченко

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закон УБД оренда

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