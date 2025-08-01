Договори оренди державного і комунального майна, укладені з УБД, будуть продовжуватися без аукціону – прийнято закон

Договори оренди державного та комунального майна, укладені з УДБ, які отримали статус, починаючи з 2014 року, підлягають автоматичному продовженню без проведення аукціону.

Фото: armyinform.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 31 липня прийняла як закон законопроект 10258 про ветеранське підприємництво.

Серед іншого, цей законопроект передбачає, що договори оренди державного та комунального майна, укладені з учасниками бойових дій, які отримали статус учасника бойових дій починаючи з 2014 року, що завершуються під час дії правового режиму воєнного стану, підлягають автоматичному продовженню без проведення аукціону.

Це правило буде діяти протягом воєнного стану та протягом 2-х років з дня його припинення або скасування.

Відповідні доповнення внесені до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про оренду державного та комунального майна».

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12230 щодо особливостей приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.