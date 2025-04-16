Орендарі комунального майна, які здійснили невід’ємні поліпшення, зможуть викупити його лише через аукціони – прийнято закон

Замість безальтернативного викупу майна орендарем через «невід’ємні поліпшення» прийнятий закон встановлює аукціони з продажу такого майна, де орендар може або скористатися пріоритетним правом викупу за найвищою ціною, сформованою на відкритому аукціоні, або отримати компенсацію за проведені невід’ємні поліпшення від нового власника майна.

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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12230 щодо особливостей приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду, який ініціювала голова комітету антикорупційної політики Анастасія Радіна разом з колегами.

Депутати охарактеризували цей законопроект, як «закриття схеми викупу комунального майна через невідʼємні поліпшення».

«Нарешті парламент поставив крапку в існуванні схеми викупу комунального майна за безцінь через так звані невідʼємні поліпшення — проголосовано наш законопроект 12230.

Коротко нагадаю суть схеми: донині законодавство надавало орендарю комунального майна унікальне право викупити його, якщо він здійснив там «невід’ємні поліпшення» вартістю понад чверть вартості самого об’єкта.

При цьому оцінку вартості об’єкта і невід’ємних поліпшень замовляє сам орендар, що дозволяє маніпулювати з цифрами, занизити фактичну вартість майна і в результаті купити його за копійки без конкуренції. Усе це відбувалось за благословіння місцевої влади, яка або свідомо не бачить заниженої вартості майна, або викуповує комунальну власність собі-коханому через дружні фірми.

Через це страждають мешканці громад: їх майно розбазарюється, натомість у місцевий бюджет замість ринкової ціни викупленого майна надходять крихти.

Законопроект 12230 замість безальтернативного викупу майна орендарем через «невід’ємні поліпшення» встановлює відкриті прозорі аукціони з продажу такого майна, де орендар може або скористатися пріоритетним правом викупу за найвищою ціною, сформованою на відкритому аукціоні, або отримати компенсацію за проведені невід’ємні поліпшення від нового власника майна — за реальними, а не підробними розрахунками», пояснила Анастасія Радіна.

Так, вносяться зміни до Закону «Про приватизацію державного і комунального майна», за якими орендар об'єкта приватизації, який здійснив невід'ємні поліпшення орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення), має право на придбання такого майна (об'єкта) на аукціоні з приватизації об'єкта оренди з невід'ємними поліпшеннями за найвищою ціною, яка була запропонована під час проведення аукціону, якщо виконується кожна з умов, визначених цим законом.

Відповідно, законом запроваджується проведення аукціону з приватизації об'єкта оренди з невід'ємними поліпшеннями як способу продажу об'єкта приватизації, що перебуває в оренді, за яким власником об'єкта приватизації може стати орендар орендованого майна, який здійснив невід'ємні поліпшення такого майна, за умови виконання орендарем вимог Закону «Про приватизацію державного і комунального майна».

Головне юридичне управління парламенту звернуло увагу на те, що йдеться про поліпшення тих об'єктів оренди, що перебувають у державній або комунальній власності, а відтак пропоновані положення законопроекту щодо придбання такого майна не відповідають нормам ч. 2 статті 777 Цивільного кодексу.

Також прийнятим законом у 6-місячний строк доручено Кабміну забезпечити розроблення та подання на розгляд Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо встановлення особливостей приватизації окремого індивідуально визначеного об’єкта портової інфраструктури (крім стратегічних об’єктів портової інфраструктури), що використовується суб'єктом господарювання на підставі договору оренди, який здійснив поліпшення такого майна.

Автор: Наталя Мамченко

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