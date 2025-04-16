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Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

14:32, 16 апреля 2025
Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.
Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 12230 об особенностях приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, переданных в аренду, который инициировала глава комитета антикоррупционной политики Анастасия Радина вместе с коллегами.

Депутаты охарактеризовали этот законопроект как «закрытие схемы выкупа коммунального имущества через неотделимые улучшения».

«Наконец парламент поставил точку в существовании схемы выкупа коммунального имущества за бесценок через так называемые неотделимые улучшения — проголосован наш законопроект 12230.

Коротко напомню суть схемы: до сих пор законодательство предоставляло арендатору коммунального имущества уникальное право выкупить его, если он осуществил там «неотделимые улучшения» стоимостью более четверти стоимости самого объекта.

При этом оценку стоимости объекта и неотделимых улучшений заказывает сам арендатор, что позволяет манипулировать цифрами, занижать фактическую стоимость имущества и в результате покупать его за копейки без конкуренции. Все это происходило с благословения местной власти, которая либо сознательно не замечает заниженной стоимости имущества, либо выкупает коммунальную собственность себе через дружественные фирмы.

Из-за этого страдают жители общин: их имущество разворовывается, а в местный бюджет вместо рыночной цены выкупленного имущества поступают крохи.

Законопроект 12230 вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» устанавливает открытые прозрачные аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества — по реальным, а не поддельным расчетам», — пояснила Анастасия Радина.

Так, вносятся изменения в Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества», согласно которым арендатор объекта приватизации, осуществивший неотделимые улучшения арендованного имущества (здания, сооружения, нежилого помещения), имеет право на приобретение такого имущества (объекта) на аукционе по приватизации объекта аренды с неотделимыми улучшениями по наивысшей цене, предложенной во время проведения аукциона, при условии выполнения всех требований, определенных этим законом.

Соответственно, законом вводится проведение аукциона по приватизации объекта аренды с неотделимыми улучшениями как способа продажи объекта приватизации, находящегося в аренде, при котором собственником объекта приватизации может стать арендатор арендованного имущества, осуществивший неотделимые улучшения такого имущества, при условии выполнения арендатором требований Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Главное юридическое управление парламента обратило внимание на то, что речь идет об улучшениях объектов аренды, находящихся в государственной или коммунальной собственности, и поэтому предлагаемые положения законопроекта о приобретении такого имущества не соответствуют нормам части 2 статьи 777 Гражданского кодекса.

Также принятым законом в 6-месячный срок поручено Кабмину обеспечить разработку и подачу на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о внесении изменений в Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» относительно установления особенностей приватизации отдельного индивидуально определенного объекта портовой инфраструктуры (кроме стратегических объектов портовой инфраструктуры), используемого субъектом хозяйствования на основании договора аренды, который осуществил улучшения такого имущества.

Автор: Наталя Мамченко

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закон аукцион аренда

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Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

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