Заречный районный суд в Сумах возобновил работу после ракетного удара

Заречный районный суд возобновил работу через два дня после ракетного удара.

Фото: Заречный районный суд г. Сумы

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16 апреля Заречный районный суд города Сумы возобновил работу после повреждений, вызванных вражеской ракетной атакой 13 апреля. Несмотря на то, что окна здания пока не пропускают солнечный свет, а некоторые кабинеты остаются без дверей, суд уже работает в обычном режиме - продолжается прием корреспонденции, распределение и рассмотрение дел.

На восстановление понадобилось два дня интенсивной и сплоченной работы большого количества людей. В суде выразили благодарность всем, кто присоединился к восстановлению учреждения в сложный период.

Отдельную благодарность выразили работникам Службы судебной охраны - именно они первыми отреагировали после обстрела, не допустили возгорания здания и продолжали дежурство в опасных условиях. На следующий день они вместе с военными Нацгвардии приступили к физической работе - разбирали завалы, убирали обломки и восстанавливали помещение.

Также в суде отметили работу общественных организаций и коммунальщиков, которые за 5,5 часов закрыли 45 поврежденных окон - чтобы обеспечить открытие учреждения для посетителей в кратчайшие сроки.

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