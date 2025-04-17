Google прекращает использовать домены с кодами стран для Поиска

Google объединяет поиск: один домен – для всех стран.

Фото: portal.lviv.ua

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Google сообщила, что больше не будет использовать домены верхнего уровня с кодом страны (например, google.com.ua или google.fr) для доступа к своему поиску. Как сообщили в компании, все поисковые запросы теперь будут осуществляться через основной адрес - google.com, независимо от того, какой локальный адрес пользователь пытается открыть.

Как пояснили в компании, URL-адреса с национальными доменами будут автоматически перенаправляться на основную страницу. Это означает, что даже если пользователь вводит google.ca или google.de, он все равно будет переадресован на google.com.

Еще с 2017 года Google начала определять местоположение пользователя и предоставлять результаты поиска в соответствии с его геолокацией. Поэтому изменение структуры адресов не повлияет на содержание результатов - они будут оставаться релевантными к фактическому местонахождению пользователя.

В компании подчеркивают, что нововведение не повлияет на качество поиска и не противоречит требованиям законодательства в разных странах.

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