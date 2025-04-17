Google припиняє використовувати домени з кодами країн для Пошуку

Google об’єднує пошук: один домен — для всіх країн.

Фото: portal.lviv.ua

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Google повідомила, що більше не використовуватиме домени верхнього рівня з кодом країни (наприклад, google.com.ua чи google.fr) для доступу до свого пошуку. Як повідомили в компанії, всі пошукові запити тепер здійснюватимуться через основну адресу — google.com, незалежно від того, яку локальну адресу користувач намагається відкрити.

Як пояснили в компанії, URL-адреси з національними доменами автоматично перенаправлятимуться на основну сторінку. Це означає, що навіть якщо користувач вводить google.ca чи google.de, він все одно буде переадресований на google.com.

Ще з 2017 року Google почала визначати місце розташування користувача і надавати результати пошуку відповідно до його геолокації. Тож зміна структури адрес не вплине на зміст результатів — вони залишатимуться релевантними до фактичного місцезнаходження користувача.

У компанії підкреслюють, що нововведення не вплине на якість пошуку та не суперечить вимогам законодавства в різних країнах.

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