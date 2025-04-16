Зарічний районний суд у Сумах відновив роботу після ракетного удару

Зарічний районний суд відновив роботу через два дні після ракетного удару.

Фото: Зарічний районний суд м. Суми

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16 квітня Зарічний районний суд міста Суми відновив роботу після пошкоджень, спричинених ворожою ракетною атакою 13 квітня. Попри те, що вікна будівлі поки що не пропускають сонячне світло, а деякі кабінети залишаються без дверей, суд уже працює у звичному режимі — триває прийом кореспонденції, розподіл та розгляд справ.

На відновлення знадобилося два дні інтенсивної та згуртованої роботи великої кількості людей. У суді висловили вдячність усім, хто долучився до відновлення установи в складний період.

Окрему подяку висловили працівникам Служби судової охорони — саме вони першими відреагували після обстрілу, не допустили загоряння будівлі та продовжували чергування в небезпечних умовах. Наступного дня вони разом із військовими Нацгвардії взялися до фізичної роботи — розбирали завали, прибирали уламки та відновлювали приміщення.

Також у суді відзначили роботу громадських організацій та комунальників, які за 5,5 годин закрили 45 пошкоджених вікон — аби забезпечити відкриття установи для відвідувачів у найкоротші строки.

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