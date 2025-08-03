Договоры аренды государственного и коммунального имущества, заключенные с УБД, будут продлеваться без аукциона – принят закон

Договоры аренды государственного и коммунального имущества, заключенные с УБД, которые получили статус, начиная с 2014 года, подлежат автоматическому продлению без проведения аукциона.

Фото: armyinform.com.ua

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Верховная Рада 31 июля приняла как закон законопроект 10258 о ветеранском предпринимательстве.

Среди прочего, этот законопроект предусматривает, что договоры аренды государственного и коммунального имущества, заключенные с участниками боевых действий, которые получили статус участника боевых действий начиная с 2014 года и срок которых истекает во время действия правового режима военного положения, подлежат автоматическому продлению без проведения аукциона.

Это правило будет действовать в течение военного положения и в течение 2-х лет со дня его прекращения или отмены.

Соответствующие дополнения внесены в раздел «Заключительные и переходные положения» Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 12230 об особенностях приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, переданных в аренду.

Автор: Наталя Мамченко

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