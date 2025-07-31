В Украине состоялось совещание по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, определенных в Пакете расширения ЕС

Во время совещания обсуждалось выполнение задач в сферах, охваченных Кластерами 1 и 6 — в частности, по вопросам борьбы с коррупцией, верховенства права, правосудия, реформы госуправления, совершенствования законодательства о государственных закупках и статистике, а также безопасности Украины.

Фото: kyiv24.news

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Под председательством Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки 31 июля состоялось совещание по выполнению задач, определенных в Плане мероприятий по реализации рекомендаций Европейской комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, передает Правительственный портал.

Во время совещания участники обсудили состояние выполнения мероприятий по переговорам в рамках Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (охватывает 74 рекомендации Еврокомиссии и 142 мероприятия) и Кластера 6 «Внешние отношения» (охватывает 5 рекомендаций и 12 мероприятий).

В частности, обсуждалось выполнение задач в сферах, охваченных этими кластерами — включая борьбу с коррупцией, обеспечение верховенства права, функционирование правосудия, реформу государственного управления, совершенствование законодательства о государственных закупках и статистике, а также обеспечение безопасности Украины. Особое внимание уделили мероприятиям, реализацию которых не удалось завершить в установленные сроки.

Тарас Качка подчеркнул важность ускорения выполнения обязательств Украины на пути евроинтеграции и скоординировал дальнейшие совместные действия.

«Мы должны доказать, что Украина не только стремится, но и способна качественно и своевременно выполнять свои обязательства. Наша страна демонстрировала стабильный прогресс на протяжении всего переговорного процесса по вступлению в ЕС — такая динамика должна быть сохранена», — отметил Вице-премьер-министр.

Участники совещания подробно проинформировали о дальнейших шагах, направленных на полное выполнение рекомендаций Еврокомиссии. Отдельное внимание уделили разработке Антикоррупционной стратегии после 2025 года.

В совещании приняли участие члены рабочих (переговорных) групп по подготовке переговорных позиций Украины в процессе переговоров с Европейским Союзом, в частности представители Верховной Рады, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства экономики, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести, Национального антикоррупционного бюро и других.

Ранее сообщалось, что ЕС открыл первый кластер по переговорам о вступлении Молдовы — страна была в одном пакете с Украиной.

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