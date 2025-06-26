ЕС откроет первый кластер по переговорам о вступлении Молдовы — страна была в одном пакете с Украиной

Первый кластер по переговорам о вступлении Молдовы в Евросоюз планируют открыть уже в июле.

Фото: Getty Images

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Европейский Союз 4 июля откроет первый кластер по переговорам о вступлении Молдовы в ЕС — это состоится во время саммита ЕС — Молдова в Кишинёве. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

«По просьбе Румынии Европейский совет подтвердит поддержку ЕС Республике Молдова накануне саммита ЕС — Молдова и приветствует принятие Черноморской стратегии ЕС», — написал он в социальной сети X.

Переговоры с Молдовой откроются по кластеру «Основы процесса вступления в ЕС».

Напомним, ранее Украина и Молдова долгое время шли в одном пакете по членству в ЕС. Для открытия кластера переговоров необходимо единогласное решение 27 стран-членов ЕС. Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС на данный момент блокирует Венгрия.

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