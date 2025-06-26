В Киеве наказали водителя, который грузом задел путепровод — видео

Водитель грузовика перевозил крупногабаритный груз и совершил ДТП.

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В Днепровском районе Киева наказали водителя грузовика, который перевозил крупногабаритный груз и стал участником ДТП.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители прибыли на место и выяснили обстоятельства происшествия.

«Предварительно установлено, что водитель грузовика Mercedes не учел габариты груза, проигнорировал требования дорожного знака, запрещающего движение транспортных средств, высота которых превышает 4,3 метра, и въехал в путепровод, повредив дорожное оборудование», — заявили в полиции.

Инспекторы составили на предполагаемого нарушителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и передали материалы в суд.

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