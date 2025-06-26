У Києві покарали водія, який вантажем зачепив шляхопровід — відео

Водій вантажівки перевозив великогабаритний вантаж та вчинив ДТП.

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У Дніпровському районі Києва покарали водія вантажівки, який перевозив великогабаритний вантаж та вчинив ДТП.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці прибули на місце та з’ясували обставини автопригоди.

«Попередньо, водій вантажівки Mercedes, не врахував габарити вантажу, проігнорував вимоги дорожнього знаку, який забороняє рух транспортних засобів, висота яких перевищує 4.3 метри, та в'їхав у шляхопровід, пошкодивши дорожнє обладнання», - заявили у поліції.

Інспектори склали на ймовірного порушника протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та передали матеріали до суду.

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