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У Києві покарали водія, який вантажем зачепив шляхопровід — відео

18:55, 26 червня 2025
Водій вантажівки перевозив великогабаритний вантаж та вчинив ДТП.
У Києві покарали водія, який вантажем зачепив шляхопровід — відео
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У Дніпровському районі Києва покарали водія вантажівки, який перевозив великогабаритний вантаж та вчинив ДТП.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці прибули на місце та з’ясували обставини автопригоди.

«Попередньо, водій вантажівки Mercedes, не врахував габарити вантажу, проігнорував вимоги дорожнього знаку, який забороняє рух транспортних засобів, висота яких перевищує 4.3 метри, та в'їхав у шляхопровід, пошкодивши дорожнє обладнання», - заявили у поліції.

Інспектори склали на ймовірного порушника протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та передали матеріали до суду.

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ДТП Київ

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