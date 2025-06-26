Практика судів
  1. В Україні

Групові поїздки в поїздах – УЗ розповіла, хто в пріоритеті

23:55, 26 червня 2025
УЗ радить планувати групові поїздки за 35 діб.
Групові поїздки в поїздах – УЗ розповіла, хто в пріоритеті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У розпал сезону перевезень Укрзалізниця закликає подавати заявки на групові поїздки заздалегідь, щоб забезпечити місце для всіх охочих. Про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі пріоритет надається перевезенням військовослужбовців та організованих дитячих груп. Через високий попит – близько 500 заявок щодня – Укрзалізниця може задовольнити лише половину з них через обмежену кількість вагонів.

Для гарантії виділення вагонів для груп від 10 осіб заявки слід подавати за 35 діб до поїздки, але не пізніше ніж за 10 діб до відправлення. Заявки приймаються виключно онлайн через офіційні канали Укрзалізниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрували законопроекти про компенсацію інвестицій через податки

Інвестиційні проекти, які можна буде компенсувати через податки, мають бути реалізовані у переробній промисловості.

Служба судової охорони опинилася у кадровій кризі – не вистачає більше 60% особового складу

Кожного місяця звільняються 20-25 співробітників Судової охорони, а заробітна плата складає менше 15 тисяч гривень на місяць.

Чоловік не зміг довести, що 12 років не знав про укладення його дружиною договору дарування, а не договору купівлі-продажу – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що позивач мав довести неможливість дізнатися про укладення удаваного правочину раніше.

Кабмін у змінах до бюджету пропонує передбачити 1,7 млн видатків на ще не створений Спеціалізований адміністративний суд

Добір суддів нового Спеціалізованого адміністративного суду може зайняти не один рік, сам суд не створений як юрособа, але уряд вже передбачив на нього у змінах до бюджету 1,76 млн грн видатків.

Підприємства з переліку Міноборони Defence City отримають гарантії захисту від кримінального переслідування

Для підприємств, яких Міноборони включить до переліку Defence City, виконання оборонного контракту буде вважатися обставиною, яка виключає кримінальну протиправність діяння – Арахамія, Гетманцев та інші зареєстрували пакет законопроектів, який передбачає зміни до КК та КПК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті