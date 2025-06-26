Групові поїздки в поїздах – УЗ розповіла, хто в пріоритеті

УЗ радить планувати групові поїздки за 35 діб.

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У розпал сезону перевезень Укрзалізниця закликає подавати заявки на групові поїздки заздалегідь, щоб забезпечити місце для всіх охочих. Про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі пріоритет надається перевезенням військовослужбовців та організованих дитячих груп. Через високий попит – близько 500 заявок щодня – Укрзалізниця може задовольнити лише половину з них через обмежену кількість вагонів.

Для гарантії виділення вагонів для груп від 10 осіб заявки слід подавати за 35 діб до поїздки, але не пізніше ніж за 10 діб до відправлення. Заявки приймаються виключно онлайн через офіційні канали Укрзалізниці.

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