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У Раді зареєстрували законопроект щодо збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю

18:04, 26 червня 2025
Штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю можуть зрости до 5100 гривень.
У Раді зареєстрували законопроект щодо збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України погодив законопроект, що передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю. Відповідні зміни пропонуються Кабінетом Міністрів України до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

26 червня представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд зареєстрував у Верховній Раді проект закону 13426 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю».

Законопроектом передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, в частині:

- збільшення розміру штрафу за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки);

- збільшення розміру штрафу за створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів;

- унормування обов’язку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на таких транспортних засобах розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду).

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Верховна Рада України законопроект штраф

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