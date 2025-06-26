На Закарпатті пенсіонерка загинула в пожежі через спалювання сухої трави

65-річна жінка загинула у вогні на приватній ділянці.

Фото: ДСНС

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У селі Дунковиця на Закарпатті 65-річна жителька Мукачева загинула внаслідок пожежі, спричиненої спалюванням сухої трави. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, жінка разом із чоловіком приїхала на земельну ділянку знайомих, щоб прибрати територію. Подружжя вирішило спалити зібране сміття, але вогонь швидко вийшов з-під контролю. Поки чоловік пішов по воду, полум’я охопило ділянку, і жінка не змогла вибратися з епіцентру пожежі.

Правоохоронці встановлюють остаточну причину смерті. ДСНС наголосила, що спалювання сухої трави, сміття чи чагарників заборонено, адже це може призвести до масштабних пожеж і становить смертельну небезпеку. Громадян закликали дотримуватися правил пожежної безпеки та використовувати безпечні способи утилізації рослинних решток.

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