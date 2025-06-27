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Українці масово ходять до судів – у 2024 році суди відвідав кожен четвертий

07:35, 27 червня 2025
Кількість відвідувачів судів є рекордною з моменту повномасштабного вторгнення.
Українці масово ходять до судів – у 2024 році суди відвідав кожен четвертий
Фото: court.gov.ua
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Громадяни України масово відвідують суди та органи судової влади та врядування.

За даними Служби судової охорони у 2024 році українські суди, органи та установи системи правосуддя відвідали 7 млн. 420 тисяч громадян, що є рекордом відвідувань судів за час повномасштабного вторгнення.

Тобто суди та органи судової влади та врядування у 2024 році фактично відвідав кожен четвертий українець з числа громадян, що наразі проживають у країні.

У попередні роки ситуація з відвідуванням судів та органів судової влади громадянами була наступною:

у 2023 році суди та органи судової влади відвідали 7 млн. 040 тис. громадян

у 2022 році – 5 млн 440 тис. громадян

У 2021 році – 8 млн. 930 тис. громадян

У 2020 році – 5 млн. 640 тис. громадян.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суд Служба судової охорони

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