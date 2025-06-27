Украинцы массово ходят в суды – в 2024 году суды посетил каждый четвертый

Количество посетителей судов является рекордным с момента полномасштабного вторжения.

Фото: court.gov.ua

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Граждане Украины массово посещают суды, а также органы судебной власти и управления.

По данным Службы судебной охраны, в 2024 году, украинские суды, а также органы и учреждения системы правосудия посетили 7 млн 420 тысяч граждан, что является рекордом посещений судов за время полномасштабного вторжения.

То есть, суды и органы судебной власти и управления в 2024 году фактически посетил каждый четвертый украинец из числа проживающих в стране граждан.

В предыдущие годы ситуация с посещением судов и органов судебной власти гражданами была следующей:

в 2023 году суды и органы судебной власти посетили 7 млн 040 тыс. граждан

в 2022 году – 5 млн 440 тыс. граждан

В 2021 году – 8 млн 930 тыс. граждан

В 2020 году – 5 млн 640 тыс. граждан.

Автор Вячеслав Хрипун

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