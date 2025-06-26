В Украине введут отчетность по устойчивому развитию — законопроект

Законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности с требованиями европейского законодательства.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №13425 «О внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно введения отчетности по устойчивому развитию». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности с требованиями европейского законодательства.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», в частности:

ввести в Украине составление, подачу и обнародование отчетности по устойчивому развитию;

актуализировать критерии для определения категории предприятий и групп;

урегулировать вопрос ведения бухгалтерского учета государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежит государству, по международным стандартам финансовой отчетности, а также составления и подачи ими отчета о управлении.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», которые вводят обязательную отчетность по устойчивому развитию для определенных предприятий.

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