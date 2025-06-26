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В Україні запровадять звітність із сталого розвитку — законопроект

18:01, 26 червня 2025
Законопроект спрямований на гармонізацію національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності з вимогами європейського законодавства.
В Україні запровадять звітність із сталого розвитку — законопроект
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону 13425 «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо запровадження звітності із сталого розвитку». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на гармонізацію національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності з вимогами європейського законодавства.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якими передбачається:

- запровадити в Україні складення, подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку;

- актуалізувати критерії для визначення категорії підприємств та груп;

- врегулювати питання ведення бухгалтерського обліку державними унітарними підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за міжнародними стандартами фінансової звітності, а також складання та подання ними звіту про управління.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України схвалив проект змін до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які запроваджують обов’язкову звітність зі сталого розвитку для певних підприємств.

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Кабінет Міністрів України

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