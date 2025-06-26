В Україні запровадять звітність із сталого розвитку — законопроект

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону 13425 «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо запровадження звітності із сталого розвитку». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроект спрямований на гармонізацію національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності з вимогами європейського законодавства.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якими передбачається:
- запровадити в Україні складення, подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку;
- актуалізувати критерії для визначення категорії підприємств та груп;
- врегулювати питання ведення бухгалтерського обліку державними унітарними підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за міжнародними стандартами фінансової звітності, а також складання та подання ними звіту про управління.
Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України схвалив проект змін до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які запроваджують обов’язкову звітність зі сталого розвитку для певних підприємств.
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