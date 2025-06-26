Китайський художник Ай Вейвей представить восени у Києві інсталяцію про війну та мир

Інсталяція китайського художника – мистецтво спротиву та миру в трьох білих сферах.

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Всесвітньо відомий китайський художник і активіст Ай Вейвей восени 2025 року представить у Києві масштабну інсталяцію Three Perfectly Proportioned Spheres and Camouflage Uniforms Painted White. Виставка відбудеться в оновленому павільйоні №13 на ВДНГ, повідомило видання artnet.

Центральним елементом проєкту стануть три сфери, що символізують порядок і раціональність, вкриті камуфляжною тканиною, пофарбованою в білий колір. Ця композиція є метафорою прихованої реальності. За словами Ай Вейвея, інсталяція відображає роздуми про війну, мир і особистий спротив глобальним конфліктам, поєднуючи алюзії на роботи Леонардо да Вінчі та попередні твори митця.

Ініціатором проєкту виступила українська організація Ribbon International. Виставка стане важливим культурним заходом, що підкреслює актуальність тем миру та спротиву в умовах сучасних викликів.

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