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Реєстр збитків відкрив приймання заяв щодо втрати доступу над нерухомим майном на окупованих територіях

17:43, 26 червня 2025
Постраждалі можуть подати заяву про відшкодування лише щодо вартості нерухомого майна.
Реєстр збитків відкрив приймання заяв щодо втрати доступу над нерухомим майном на окупованих територіях
Фото: ukrinform.com
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У середу, 25 червня, міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, оголосив про відкриття нової категорії заяв — A3.6 «Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях». Про це повідомив офіційний сайт Міністерства юстиції України.

«Ця категорія призначена для власників житлового та нежитлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованих територіях, які повністю або в значній частині втратили доступ або контроль над своїм майном без залежності від рф, її уряду, місцевих та регіональних органів влади або будь-якої організації, що перебуває в їхній власності або під їхнім контролем», - заявили у відомстві.

Постраждалі можуть подати заяву про відшкодування лише щодо вартості нерухомого майна.

Для подання заяви власники мають довести, що право власності належить їм та надати документи на підтримку своєї заяви.

З формами та правилами подання нових категорій заяв можна ознайомитися на офіційному вебсайті Реєстру збитків за посиланням.

Додатково повідомляємо, що порядок подання заяв до Реєстру збитків затверджений та регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2024 року № 365.

Усі заяви до міжнародного Реєстру збитків подаються через вебпортал Дія.

На сьогодні Реєстром збитків відкрито 11 категорій заяв, зокрема щодо вимушеного внутрішнього переміщення, порушення особистої недоторканності та пошкодження або знищення житлового і нежитлового нерухомого майна.

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мінюст

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