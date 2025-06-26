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Реестр убытков открыл прием заявлений по утрате доступа к недвижимому имуществу на оккупированных территориях

17:43, 26 июня 2025
Пострадавшие могут подать заявление на компенсацию только в отношении стоимости недвижимого имущества.
Реестр убытков открыл прием заявлений по утрате доступа к недвижимому имуществу на оккупированных территориях
Фото: ukrinform.com
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В среду, 25 июня, Международный реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, объявил об открытии новой категории заявлений — A3.6 «Утрата доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях». Об этом сообщил официальный сайт Министерства юстиции Украины.

«Эта категория предназначена для владельцев жилой и нежилой недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях, которые полностью или в значительной степени утратили доступ или контроль над своим имуществом независимо от действий РФ, ее правительства, местных и региональных органов власти или любой организации, находящейся в их собственности или под их контролем», — заявили в ведомстве.

Пострадавшие могут подать заявление на компенсацию только относительно стоимости недвижимого имущества.

Для подачи заявления владельцы должны подтвердить свое право собственности и предоставить документы в поддержку своего заявления.

С формами и правилами подачи новых категорий заявлений можно ознакомиться на официальном веб-сайте Реестра убытков по ссылке.

Дополнительно сообщается, что порядок подачи заявлений в Реестр убытков утвержден и регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2024 года № 365.

Все заявления в Международный реестр убытков подаются через веб-портал «Дія».

На сегодняшний день Реестром убытков открыто 11 категорий заявлений, в частности, по вопросам вынужденного внутреннего перемещения, нарушения личной неприкосновенности и повреждения или уничтожения жилой и нежилой недвижимости.

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минюст

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