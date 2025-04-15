В Реестре убытков запустили Систему учета нематериального ущерба — Шмыгаль

По словам главы Правительства, в Реестре убытков уже открыто 9 категорий, по которым украинцы могут подавать заявления.

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Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного агрессором, дополнили Системой учета информации о нематериальном ущербе. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам заседания Кабмина 15 апреля.

«Прежде всего речь идет о депортациях украинцев, убийствах мирных жителей россиянами, о пропавших без вести при особых обстоятельствах. Система будет интегрирована с другими реестрами и базами данных и находиться в ведении Министерства социальной политики», — пояснил Денис Шмыгаль.

По словам Премьера, важным направлением сотрудничества правительства с международными партнерами является привлечение российских замороженных активов для восстановления и укрепления Украины.

«Мы последовательно реализуем принцип «Россия заплатит». Формируем международный компенсационный механизм, в рамках которого уже функционирует Реестр ущерба. В нем открыто 9 категорий, по которым украинцы могут подавать заявления», — отметил он.

При этом, по словам Дениса Шмыгаля, сейчас ведется работа над тем, чтобы до конца года были открыты все 45 категорий Реестра ущерба.

Еще одно важное решение, принятое сегодня на заседании Кабмина, направлено на усиление устойчивости государства и продолжение реформы государственного резерва.

Как сообщил Премьер-министр, Кабинет Министров утвердил Положение о Государственном агентстве по управлению резервами, которое определяет правовые основы его работы. В частности, документом прописаны задачи Агентства, его функционал, права и обязанности.

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