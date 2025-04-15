Украинцам напомнили, где и как узнать размер пересчитанной субсидии

Перерасчет проведен автоматически, а обновленный размер выплаты можно проверить в личном кабинете.

Фото: msp.gov.ua

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Министерство социальной политики Украины напомнило гражданам, где и как узнать размер пересчитанной субсидии.

В марте домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, Пенсионный фонд Украины пересчитал размер назначенной жилищной субсидии.

Перерасчет проведен автоматически, обновленный размер выплаты можно проверить в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого достаточно сделать несколько шагов:

▪️ Зайдите на веб-портал Фонда.

▪️ Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или «Дія.Підпис», или через ID.GOV.UA и войдите в личный кабинет.

▪️ В меню слева выберите раздел «Моя субсидия», зайдите в него и ознакомьтесь с размером обновленной выплаты.

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