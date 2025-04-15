Українцям нагадали, де і як дізнатись розмір перерахованої субсидії

Перерахунок проведено автоматично, а оновлений розмір виплати можна перевірити в особистому кабінеті.

Фото: msp.gov.ua

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Міністерство соціальної політики України Українцям нагадав громадянам, де і як дізнатись розмір перерахованої субсидії.

У березні домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився більш як на 50%, Пенсійний фонд України перерахував розмір призначеної житлової субсидії.

Перерахунок проведено автоматично, оновлений розмір виплати можна перевірити в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього достатньо зробити декілька кроків:

▪️ Зайдіть на вебпортал Фонду.

▪️ Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або «Дія.Підпису», або ID.GOV.UA та зайдіть в особистий кабінет

▪️ У меню ліворуч оберіть рубрику «Моя субсидія», зайдіть в неї та ознайомтесь із розміром оновленої виплати.

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