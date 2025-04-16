$4 тисячі за квиток до Румунії – на Буковині схопили водія і трьох ухилянтів

На Буковині прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону.

Фото: ДПСУ

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Прикордонники Чернівецького загону викрили чергову спробу незаконного перетину державного кордону. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За оперативною інформацією офіцерів Відділу внутрішньої та власної безпеки, мешканець Буковини на власному автомобілі віз трьох чоловіків до кордону з Румунією. Діючи за вказівками організатора схеми, він мав доставити їх до прикордонної зони та показати маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску.

Втім, подорож завершилася ще до перетину кордону — на "мандрівників" чекали правоохоронці. Встановлено, що кожен із чоловіків заплатив за таку спробу виїзду по 4 тисячі доларів США.

Водія затримали, йому вже оголосили про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення. Інші учасники групи нестимуть адміністративну відповідальність. Тим часом правоохоронці встановлюють особу організатора каналу.

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