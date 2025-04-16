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$4 тысячи за билет в Румынию – на Буковине схватили водителя и трех уклонистов

07:36, 16 апреля 2025
На Буковине пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы.
$4 тысячи за билет в Румынию – на Буковине схватили водителя и трех уклонистов
Фото: ГПСУ
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Пограничники Черновицкого отряда разоблачили очередную попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По оперативной информации офицеров Отдела внутренней и собственной безопасности, житель Буковины на собственном автомобиле вез трех мужчин до границы с Румынией. Действуя по указаниям организатора схемы, он должен был доставить их в пограничную зону и показать маршрут в обход официальных пунктов пропуска.

Впрочем, путешествие завершилось еще до пересечения границы - «путешественников» ждали правоохранители. Установлено, что каждый из мужчин заплатил за такую попытку выезда по 4 тысячи долларов США.

Водителя задержали, ему уже объявили о подозрении по факту совершения уголовного преступления. Другие участники группы будут нести административную ответственность. Тем временем правоохранители устанавливают личность организатора канала.

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Румыния пограничники

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