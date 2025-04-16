12-летняя украинка установила мировой рекорд в пилонном спорте

12-летняя Дарья Пономаренко из Черкасс установила установила установила рекорд Гиннеса на пилоне.

Фото: Facebook / Ксения Розум

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Юная спортсменка из Черкасс Дарья Пономаренко вошла в Книгу рекордов Гиннеса, установив мировой рекорд в пилонном спорте. О достижении дочери сообщила ее мама Ксения Розум.

Дарье всего 12 лет, однако ее результат уже считают историческим для Украины. Чтобы попасть в Книгу рекордов, спортсменке нужно было минимум 20 раз повторить сложный трюк на пилоне - девочке удалось сделать это 24 раза.

«Мечты сбываются! Я установила мировой рекорд Гиннеса в пилонном спорте - и мне всего 12 лет! Это был нелегкий путь: год назад я получила травму, но смогла восстановиться, поверить в себя и сделать невозможное. Это знаменательное событие не только для меня, но и для всей Украины. Дети тоже могут быть сильными, решительными и вдохновляющими», - прокомментировала Дарья.

Ее мама добавляет, что после серьезной травмы в прошлом году многие сомневались в возвращении Дарьи к тренировкам. Однако девушка не только восстановилась, но и достигла результата, который официально признан мировым рекордом.

Это первое подобное достижение в пилонном спорте среди детей такого возраста в Украине.

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