12-річна українка встановила світовий рекорд у пілонному спорті

12-річна Дарʼя Пономаренко з Черкас встановила встановила рекорд Гіннеса на пілоні.

Фото: Facebook / Ксенія Розум

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Юна спортсменка з Черкас Дарʼя Пономаренко увійшла до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд у пілонному спорті. Про досягнення доньки повідомила її мама Ксенія Розум.

Дарʼї лише 12 років, однак її результат вже вважають історичним для України. Щоб потрапити до Книги рекордів, спортсменці потрібно було щонайменше 20 разів повторити складний трюк на пілоні — дівчинці вдалося зробити це 24 рази.

«Мрії здійснюються! Я встановила світовий рекорд Гіннеса у пілонному спорті — і мені всього 12 років! Це був нелегкий шлях: рік тому я отримала травму, але змогла відновитися, повірити в себе й зробити неможливе. Це визначна подія не тільки для мене, а й для всієї України. Діти теж можуть бути сильними, рішучими й надихаючими», — прокоментувала Дарʼя.

Її мама додає, що після серйозної травми минулого року багато хто сумнівався в поверненні Дарʼї до тренувань. Проте дівчина не лише відновилася, а й досягла результату, який офіційно визнано світовим рекордом.

Це перше подібне досягнення в пілонному спорті серед дітей такого віку в Україні.

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