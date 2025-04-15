Землю накрыла мощная магнитная буря — «штормить» будет несколько дней

Во вторник, 15 апреля, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.
Мощность магнитной бури составляет 5 по К-индексу.
Кроме того, магнитная буря ожидается 16 и 17 апреля — показатели 6 и 5. То есть это магнитные возмущения высокой интенсивности.
Под воздействием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических заболеваний.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
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