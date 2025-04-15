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Землю накрыла мощная магнитная буря — «штормить» будет несколько дней

20:15, 15 апреля 2025
Магнитная буря продлится три дня.
Землю накрыла мощная магнитная буря — «штормить» будет несколько дней
Фото: exo.in.ua
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Во вторник, 15 апреля, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.

Мощность магнитной бури составляет 5 по К-индексу.

Кроме того, магнитная буря ожидается 16 и 17 апреля — показатели 6 и 5. То есть это магнитные возмущения высокой интенсивности.

Под воздействием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических заболеваний.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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магнитные бури

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